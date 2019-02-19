Премьер-министр Владимир Гройсман публично назвал сумму, которую Украине в этом году придется направить на погашение внешней задолженности. На эти цели уйдет почти четверть госбюджета, 417 миллиардов гривен.

Об этом премьер заявил, выступая в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

Видео: Телеканал ICTV

"Госбюджет Украины составляет 1,3 трлн. Из этого, примерно 417 млрд - то есть четвертую часть - мы должны отдать на погашение тех долгов, которые мы не делали. В 2018 году мы абсолютно нормально прошли все выплаты. На конец года мы вышли с инфляцией менее 10%. Это очень хороший показатель", - рассказал Гройсман.

По его словам, в 2019 году, если продолжать работать, привлекая инвестиции и развивая промышленность и другие сектора экономики, Кабмин сможет достичь стабильности национальной валюты и избежать значительного роста цен.

"Мы в своем отчете показали, что не отмахивались все время от проблем, которые накапливались годами. Мы выходим публично и говорим, что было, что мы сделали и планируем сделать. Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными", - добавил Гройсман.

Ранее "Страна" сообщала, что появился список главных требований МВФ к Украине.