После того, как в минувшую пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, против этого решения взбунтовалась почти треть штатов Америки.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Власти 16 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью оспорить решение президента ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом заявили в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры.



Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа Трампа о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подало в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп предупредил: не будет денег на мексиканскую стену - будет шатдаун №2.