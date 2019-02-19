В течение 2018 года в Украине стоимость борща со свининой выросла на 16% или на 14,9 грн. В январе 2018 года приготовить борщ с мясом стоило 89,9 грн. В январе 2019-го - 104,8 грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Чтобы приготовить борщ понадобится 600 граммов свинины, по 500 граммов картофеля и свеклы, 300 граммов капусты, по 200 граммов моркови и лука, вода, лавровый лист, соль, черный перец, сметана, чеснок. В январе 2018-го за необходимое количество свинины платили 66 гривен, 2019-го - 70 гривен, свидетельствуют данные Госкомстата. Свинина подорожала на 6% ", - отмечается на Фейсбук-странице Дорошенко.

Также он сообщил, что в 2018 году в январе 500 г картофеля продавали по 3,2 грн, сейчас - 4,7 грн. Свекла в 2018-м стоила 3,5 грн за 500 г, в 2019-м - 6,2 грн.

"Капуста подорожала с 1,5 гривны за 300 граммов в 2018-м до 3,4 гривны сейчас. На 78% выросла стоимость моркови. 200 граммов в январе 2018-го продавали за 1,4 гривны, в январе 2019 года - 2,5 гривны. Лук 200 граммов в 2018-м стоил 1,1 гривну, сейчас - 3,7 гривны. Правда, с 3 до 2,8 гривен за 50 граммов подешевел чеснок. Сметана подорожала с 10,2 гривен за 200 граммов до 11,5 гривен", - добавил Дорошенко.

Фото: facebook.com/Олексій Дорошенко

Как сообщала "Страна", самый дешевый борщ обойдется украинцам в 91 гривню. Самое доступное "первое" в Тернопольской области. В ​​тройку лидеров по стоимости борща в Украине вошли Одесская область - 105,3 грн, Закарпатская область - 104,8 грн и Киев - 104,5 грн.

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