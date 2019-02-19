В Нью-Йорке (США) комиссия по правам человека разработала постановление, запрещающее дискриминировать, увольнять или не допускать в любые общественные места людей из-за их причесок или цвета волос. Об сообщает New York Times.

Официально документ пока не обнародован. Как ожидается, это произойдет на этой неделе (19-24 февраля). После обнародования документа дискриминация на основе прически или цвета волос будет приравнена к расовой и будет наказываться соответственно.

"Каждый человек имеет право иметь волосы натурального цвета или красить их, а также носить кудри, косички, волны, косы, афрокосы и/или имеет право держать волосы в нестриженом состоянии", - сказано в документе.

Новые правила, в частности, будут означать, что компании не будут иметь права требовать от сотрудников не красить волосы в разные цвета, не носить ирокезы либо не выбривать на голове узоры, а также запрещают увольнять, если сотрудник все-таки сделает такую ​​прическу.

В случае же, если компания решит уволить сотрудника за его прическу, ей грозит штраф в размере до 250 тысяч долларов. Единственный способ для компании избежать штрафа - доказать, что прическа работника все-таки нарушает правила техники безопасности или является негигиеничной.

Авторы документа говорят, что в основном дискриминации из-за прически испытывают афроамериканцы и представители меньшинств. В частности, на дискриминацию из-за прически пожаловались работники медицинской клиники и ресторана. А в Алабаме в 2010 году женщина-афроамериканка была уволена из страховой компании после того, как отказалась расплести дреды.

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