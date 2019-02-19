В Кривом Роге Днепропетровской области на шахте "Юбилейная" рудника "Сухая Балка" 13 февраля 2019 года погибли два горняка. Они отравились углекислым газом.

"13 февраля 2019 года 11-00. ЧАО "Сухая Балка". Ш.С.В. 1984 г.р., мастер - 5 лет, общий стаж - 14 лет, женат, детей - 2. П.Д.А. 1981 г.р., стаж - 5 лет, общий стаж - 20 лет, женат, детей - 2. Были найдены в нише под породоулавливающим возвышением на горизонте 1396м, с признаками отравления оксидом углерода. Сообщили 14 февраля 2019г", - сообщает Государственная служба по вопросам труда (Гоструда).

Ранее о трагедии написал глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец в фейсбук. В свою очередь в информации рудника отмечалось, что "Трагедия произошла 13 февраля. Около полудня тела горного мастера и проходчика без признаков жизни обнаружили коллеги по участку".

Шахта "Юбилейная" вместе с шахтой им. Фрунзе входит в состав рудника "Суха Балка" - одного из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.

Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций).

Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.

Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн. Государственная служба геологии и недр 7 ноября 2017 года продлила руднику срок действия разрешений на добычу железной руды на следующие 20 лет.

Как сообщала "Страна", на шахте Котляревского в Покровском районе Донецкой области произошел пожар. По указанному адресу выехали дежурные отделения девятого Государственного пожарно-спасательного отряда.

Напомним, что на государственных шахтах горнякам задолжали около 200 млн гривен.