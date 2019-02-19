В понедельник, 18 февраля, в Киеве состоялось шествие националистов к зданию МВД Украины. Это акция, приуроченная к драке С14 и полиции под зданием Подольского райотдела 9 февраля.

Тогда один из спецназовцев крикнул "Ложись, Бандера!". Отсюда и название акции - "Бандера, вставай!".

И, хотя бойца уже арестовал суд, а МВД устроило извинительный флешмоб "Я бандеровец", националисты решили показать свою силу. Намек в целом понятен - радикалы хотят и дальше оставаться неприкасаемыми.

"Все годы после Майдана: 14, 15, 16, 17, 18, 19 мы знали, что "Беркут" (спецподразделение МВД охранявшее Киев во время Евромайдана, после него расформированное - Прим.Ред.) продолжает существовать. Мы видели, как они рассказывают: "майдановцы вы проклятые из-за вас это всё", - заявил представитель С14 Е. Карась.

Также по словам представителя С14, в радиоэфире полиции перед задержанием радикалов на митинге в Киеве прозвучало:"паковать этих пернатых".

Видео: youtube.com/Страна.ua

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Напомним, как националисты из С14 пошли штурмом на Подольское РОВД в Киеве.