Администрация столичного ТЦ Gorodok Gallery извинилась за инцидент с нацистской свастикой, которая оказалась результатом компьютерного взлома.

"Мы хотим извиниться за ситуацию, которая возникла в эти выходные на LED-лестнице в нашем торговом центре. Наша компьютерная система была сломана хакерской атакой. К сожалению, мы не первые, кто пострадал от действий злоумышленников", - сообщило руководство торгового центра на Фейсбук-странице.

Администрация и сотрудники не имеют никакого отношения к информации, размещенной на LED-лестнице, и ни в коем случае не поддерживают подобные действия. Начат розыск причастных к хакерской атаке.

"Сейчас мы активно ищем лиц, причастных к этой атаке. Надеемся на ваше понимание и благодарны всем, кто не остался равнодушными!

Еще раз приносим извинения и предупреждаем другие общественные заведения от возможности повторения подобной ситуации", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/tcGorodok

Как сообщала "Страна", националисты пришли к Авакову и потребовали, чтобы встал Бандера. Националистический актив во многом находится под контролем СБУ, обслуживающей интересы Банковой.

Отметим, что уже и в Праге заявили, что УПА сотрудничала с нацистами и пыталась вырезать чешское село на Волыни.