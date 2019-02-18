С 2016 по 2019 годы в Украине количество людей с ВИЧ увеличилось более чем на пять тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"С помощью быстрых тестов на ВИЧ за последние три года количество выявленных ВИЧ-позитивных лиц увеличилось с 2665 до 7800. Более трети всех (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе именно благодаря быстрому тестированию", – говорится в сообщении.

Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины. Пройти тестирование можно в специальном центре или у своего семейного врача, терапевта либо педиатра. Тестирование длится около 15 минут. Сообщается, что 40% людей с ВИЧ не знают о диагнозе.

"Если ВИЧ-инфекцию диагностировать вовремя, можно сохранить качественное и полноценную жизнь путем антиретровирусной терапии. Украина полностью обеспечивает бесплатным лечением всех больных ВИЧ", - указано в сообщении.

Фото: facebook.com/Центр громадського здоров’я МОЗ України

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