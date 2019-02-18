Прокуратура направила в Дергачевский райсуд Харьковской области обвинительный акт в отношении владельца бойцовских собак, которые набросились на прохожего. Они нанесли пострадавшему серьезные травмы.

"37-летнему мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение)... Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет ограничения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инцидент произошел в Дергачах в июне 2018 года. На 28-летнего местного жителя напали два питбультерьера, выбежавшие из двора, когда владельца не было дома. Собаки около 10 минут рвали руки и ноги прохожего. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Повреждения оказались настолько серьезными, что на сегодня курс лечения до сих пор не завершен.

По словам местных жителей, эти собаки не впервые нападают на людей, а хозяин животных не делает ничего, чтобы это предотвратить.

Как сообщала "Страна", киевлянина судят за избиение бездомной собаки в дачном массиве. Ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, что в Киеве полиция застрелила пса, которого на копов натравил пьяный хозяин.