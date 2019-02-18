Народным депутатам рекомендовали принять за основу законопроект № 9332 по выдаче разрешений на специальное использование объектов животного и растительного мира.

Рекомендация поступила из Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает ЮрЛига.

Законопроектом предлагается урегулировать процедуру выдачи документов разрешительного характера в отрасли специального использования объектов животного и растительного мира, с целью приведения в соответствие законодательной базы с требованиями законов "Об административных услугах" и "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Сейчас отсутствуют специальный порядок выдачи разрешений субъектам ведения хозяйства на использование диких животных.

Предусмотрено урегулировать законодательно:

Правила выдачи разрешений на специальное использование диких животных и других объектов животного мира, отнесенных к природным ресурсам общегосударственного значения;

Порядок выдачи разрешений на импорт и экспорт образцов видов дикой фауны и флоры, сертификатов на передвижные выставки, реэкспорт и интродукцию из моря отмеченных образцов;

Порядок выдачи разрешений на добычу (сбор) краснокнижных видов животных и растений;

Процесс создания научными учреждениями и организациями центров и "банков" хранения в неволе животных, которые находятся под угрозой исчезновения, для обеспечения сохранения генетического фонда редких и исчезающих видов;

Процедуру выдачи разрешения на специальное использование природных растительных ресурсов;

Порядок выдачи разрешений на импорт и экспорт образцов видов дикой фауны и флоры, сертификатов на передвижные выставки, реэкспорт и интродукцию из моря отмеченных образцов и др.

В частности, в Законе "О животном мире" предлагается определить, что Минприроды выдает разрешение юридическому, физическому лицу, ФЛП на использование объектов животного мира в пределах континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны Украины (кроме водных биоресурсов, объектов Красной книги Украины) с научной, культурно-просветительной, воспитательной, эстетической целью, с целью переселения, спасения диких животных при наличии позитивных выводов уполномоченных органов.

Предложенными изменениями устанавливается порядок выдачи разрешений на специальное использование животных и растений, на их ввоз или вывоз из Украины; определяются условия прекращения, переоформления права на специальное использование объектов и тому подобное.

И хотя Минприроды поддерживает принятие проекта законопроекта за основу в первом чтении, Главное научно-экспертное управление ВР считает, что часть предложенных изменений может создать внутренние несогласованности в процедуре получения разрешения на специальное использование объектов животного и растительного мира. В заключении управления указано, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу, если будут учтены замечания и предложения.

Как сообщала "Страна", ученые изучили останки дикого кабана, которого в Чернобыле съели волки. В мясе полно радиации.

Отметим, что ученые пересчитали редких птиц, зимующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.