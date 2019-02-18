За седьмую неделю 2019 года в Украине корью заболели 3264 человека. Большинство из них дети. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"В течение 7-й недели 2019 г. корью заболели 3264 человека - 1545 взрослых и 1719 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости ", - отмечается в опубликованном сообщении.

Самые высокие показатели заболеваемости в регионах, где низкий уровень охвата плановой вакцинацией.

"Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Ровенской и Винницкой областях. Всего с 28 декабря 2018 г. до 15 февраля 2019 г. корью в Украине заболели 21355 человек - 9304 взрослых и 12051 ребенок. В этом году умерло уже восемь человек, среди которых двое детей, в 2018 году - 16 человек ", - говорится в сообщении.

В Киеве в результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина. Это - первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице. Всего с 2017 года корью переболели более 73 000 человек, из них 28 случаев закончились летально.

Как сообщала "Страна", во Львове закрыли 21 школу на карантин из-за кори и гриппа.

Напомним, что в Киеве - первый случай смерти от кори. Женщина скончалась от осложнений болезни.