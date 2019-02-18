В понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в парадном многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему было 23 года. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. На теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, а личность погибшего установили. Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00.

Парень повесился. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало причиной такого поступка будет устанавливать следственно-оперативная группа.

Как сообщала "Страна", в центре Одессы на балконе повесился 29-летний контрактник. Известно, что он не оставил предсмертной записки.

Напомним, что закладчику психотропов и кокаина в Харькове грозит 10 лет тюрьмы.