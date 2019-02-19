Известная черепашья пара Биби и Полди, которые стали "встречаться" еще в начале прошлого века, рассталась, немного дотянув до столетнего юбилея.

Животные появились на свет примерно в 1897 году, а встретились когда им было немногим больше 20 лет, сообщает Buro 24/7.

Фото: Courtesy of REPTILIENZOO HAPP GESMBH

Отмечается, что черепахи нашли друг друга в швейцарском зоопарке и влюбились. Они оба любили нежиться под солнцем, обожали помидоры и к тому же обе с Галапагосских островов. При этом их отношения были самыми продолжительными в истории. Однако в 2012 году черепахи, которые прожили вместе Великую депрессию, две мировых войны и дожила до ХХI века, расстались.

Издание сообщает, что разрыв был инициирован Биби. Она вдруг стала враждебно себя вести по отношению к возлюбленному. Дошло до того, что черепаха настолько разозлилась, что отгрызла бывшему возлюбленному часть панциря. После этого зоологи решили разделить пару, так как посчитали, что накал страстей может привести к трагическим последствиям. Несмотря на то, что черепахи жили отдельно, работники зоопарка не теряли надежды свести их снова и помирить. Однако Биби наотрез отказывалась общаться с Полди. Ветеринары даже предполагали, что Биби страдает от какого-то расстройства и не узнает Полди, но исследования показали, что она полностью здорова.

Работники решили, что, когда наступит весна, то сердце Биби растает и она примет Полди обратно. Но как зоологи ни старались (а они даже романтический ужин из помидоров им приготовили), черепахи так и не помирились. И хотя никто друг на друга не набросился, было понятно, что любовь между этими двумя особями умерла.

Стоит отметить, что в природных условиях Биби и Полди вряд ли бы смогли отметить хотя бы золотую свадьбу: для галапагосских черепах не характерна моногамия.

В данный момент черепахи проживают в смежных домах и ведут себя как пара после развода. Для них создали два отдельных вольера, отдельные внешние площадки, две разные ванные. Но в память о былых временах сотрудники зоопарка оставили между вольерами прозрачное окно, сквозь которое каждая из черепах может наблюдать за соседом в моменты ностальгии.

Сейчас любые мечты об их воссоединении остаются только мечтами. Когда Биби прогуливается в саду и видит Полди, она начинает шипеть как змея. Она явно не готова изменить свою позицию, даже в условиях, когда Полди — практически единственный возможный для нее мужчина на Земле.

Фото: Courtesy of REPTILIENZOO HAPP GESMBH

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