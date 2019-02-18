С 1 января 2019 года применяется новая структура заработной платы работников судов, органов и учреждений системы правосудия. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 6 февраля № 102, передает ЮрЛига.

В частности, установлена такая схема должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия (в коэффициентах):

Должностные оклады работников патронатных служб в системе правосудия определяются путем умножения минимального размера должностного оклада группы 9 в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения (два размера прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом на 1 января в 2018 г.), на соответствующий коэффициент. В случае когда должностной оклад определен в гривнях с копейками, цифры до 4,99 отбрасываются, от 5 и выше - закругляются до 10 грн.

Должностные оклады работников патронатных служб Конституционного Суда Украины устанавливаются в коэффициентах, предусмотренных этой схемой для соответствующих работников патронатных служб Верховного Суда, с коэффициентом 1,25.

Для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия по группам оплаты труда утверждена такая схема должностных окладов с определением коэффициентов:

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