Сотрудники "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" не нашли наркотиков в крови скончавшегося 3 февраля рэпера Кирилла Толмацкого (Децла). Об сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается,что медики также обследовали посуду из которой Толмацкий пил перед тем, как почувствовал себя плохо. В гримерке артиста находились стаканы с вином, колой и кофе. В них также не обнаружили запрещенные препараты.

"Сомнение вызывает только стакан с яблочным соком. Там нашли небольшой белый осадок. Возможно, это обезболивающие, которое артист выпил после выступления. Его также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий", - говорится в сообщении.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.

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