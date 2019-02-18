В НБУ расширили перечень случаев, при которых разрешаются наличные расчеты между субъектами хозяйствования и физическими лицами в размере 50 тысяч гривен.

Центробанком обновлено Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи введением с 7 февраля 2019 нового валютного регулирования. Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующее постановление НБУ от 12 февраля 2019 № 37 "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине" вступило в силу 15 февраля.

Документом расширен перечень случаев, на которые не распространяются ограничения наличных расчетов между субъектами хозяйствования и физическими лицами в размере 50 тыс. грн.

С 15 февраля такое ограничение не распространяется на выплаты, связанные с оплатой труда и на использование наличных средств из фонда оперативно-розыскных (негласных следственных) действий

Также обновлены правила оприходования наличности в кассах. В частности, оприходованием наличности в кассах обособленных подразделений предприятий, которые осуществляют наличные расчеты с применением РРО без ведения кассовой книги, является обеспечение хранения ежедневных фискальных отчетных чеков (ежедневных Z-отчетов) в электронной форме в течение трех лет и занесение информации в соответствии с фискальными отчетными чеками в соответствующую книгу учета (КУРО).

Оприходование и учет ФЛП полученных доходов осуществляется в книгах учета доходов и расходов (или книгах учета доходов) в порядке, определенном Налоговым кодексом.

Уточняется порядок установления лимита кассы небанковским финансовым учреждениям (НФУ), которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые, кроме операций по приему наличных для последующего ее перевода, осуществляют выдачу переводов наличными. НФУ предлагается устанавливать лимит кассы в сумме, необходимой для обеспечения своевременного и в полном объеме выполнение обязательств по выплате сумм переводов по первому требованию получателя.

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