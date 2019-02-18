В НБУ предложили распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующие для небанковских финансовых учреждений, таких как пункты обмена валют.

Такое решение обусловлено введением в действие 7 февраля 2019 года Закона "О валюте и валютных операциях". Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине", который вынесен на общественное обсуждение.

В частности, данный документ устанавливает требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества.

На сегодняшний день вопрос о техническом состоянии и организации охраны помещений небанковских финансовых учреждений Украине урегулирован постановлением Правления НБУ от 6 октября 2017 года № 100 "Об утверждении Правил по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине".

Действующая редакция Правил не распространяет свое действие на операторов почтовой связи, получивших лицензию НБУ.

Среди самых важных предлагаемых изменений: НФУ будет обязана оборудовать помещения, в котором расположены рабочие места кассиров, не ориентированные к помещениям, в которых осуществляются операции с ценностями, элементами оградительных конструкций, техническое состояние которых подтверждено сертификатами соответствия ДСТУ 4546 (с классом прочности не ниже чем СК2) и ДСТУ 4547 (с классом прочности не ниже чем ОЗК2).

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 16 марта 2019 года по почтовому или электронному адресу НБУ.

Почтовый адрес: 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9, Национальный банк Украины, Департамент денежного оборота. Электронный адрес: nbu@bank.gov.ua.

Как сообщала "Страна", Почаев остался без почтальонов. Все ушли по собственному желанию из-за мизерной зарплаты и высоких нагрузок.

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