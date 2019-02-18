В Верховном Суде в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда обязали "Укрпочту" привести процедуру направления судебных сообщений рекомендованными письмами, в том числе в части отметок о причинах их невручения, согласно всем требованиям гражданского процессуального законодательства.

Частное определение об этом было принято 23 января по делу № 761/15565/16с, передает Юрлига.

По мнению суда, "Укрпочта" постоянно нарушает правила вручения судебных повесток, оставляя в ящиках адресатов сообщения о том, что письмо хранится на почте, после чего возвращает эти заказные письма с отметкой "в связи с окончанием установленного срока хранения" (после 5 дней).

Как пояснили в ВС, данная отметка не может являться причиной невручения судебного сообщения. Эта отметка не раскрывает истинные причины невозможности вручить адресату соответствующее рекомендованное письмо.

Следовательно, она не дает суду процессуальных оснований для определения факта надлежащего уведомления стороны по судебному делу, в частности, не определяет, отказался ли адресат от получения судебного сообщения, отсутствует ли адресат, выявлено ли лицо, которому адресована судебная повестка, по месту жительства.

Закон о почтовой связи и Правила предоставления услуг почтовой связи не предусматривают для судебных сообщений, направленных заказным письмом, справки с указанием причины возвращения - "в связи с окончанием установленного срока хранения", заверенной подписью работника почтовой связи и отпечатком календарного штемпеля. Указанное по сути не является причиной невручения, а является причиной возвращения. При возвращении заказного письма с отметкой "Судебная повестка" должны указываться причины невручения, а не причины возвращения.

Отмечается, что в ВС было вынесено частное определение, так как практика пересылки почтовых сообщений, которую применяют в "Укрпоште", приводит к существенным злоупотреблениям процессуальными правами со стороны недобросовестных участников судебных споров с целью затягивания рассмотрения дел судами, чтобы избежать участия в суде, или создание организационно-процессуальных условий для отмены в будущем справедливых по сути судебных решений.

По решению Верховного Суда у "Укрпочты" есть время до 23 апреля этого года, чтобы отчитаться об исполнении данного указания.

Ранее мы писали, что в "Укрпочте" заявили, что их сотрудники стали в почти 1,5 раза чаще здороваться и улыбаться клиентами.

Также сообщалось, что Укрпочта анонсировала перебои с доставкой писем и посылок в 8 областях, а Новая почта - по всей стране.