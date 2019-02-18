В понедельник, 18 февраля, в центре Киева обвалилась стена здания. Инцидент произошел на бульваре Тараса Шевченко, 36.

Стена обвалилась во дворе за рестораном. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", в центре Львова на улице Лычаковской, 7, с 1 по 3 этаж обвалилась стена дома. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций постановил, что ответственность за обвал стены на улице Лычаковское лежит на владельце дома. Также известно, что в Тернопольской области рухнул мост через реку Серет.

Напомним, что двухэтажное здание полностью развалилось в Бердянске. По информации местных жителей, долгое время здание простаивало в аварийном состоянии.