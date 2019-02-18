С целью повышения безопасности здоровья граждан из изменений в государственные строительные нормы ДБН В.2.5-74-2013 "Водоснабжение. Внешние сети и сооружения" и ДБН В.2.5.75-2013 "Канализация. Внешние сети и сооружения" была изъята возможность применения асбестоцементных труб во время проектирования напорных водоводов и сетей водоснабжения, а также канализационных трубопроводов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Минрегиона.

Отмечается, что норма о невозможности использования асбестоцементных труб во внутренних водопроводных сетях действует в ДБН о внутреннем водопроводе с 2013 года.

Такие изменения в ДБН для проектирования напорных водоводов, внешних сетей водоснабжения и канализационных трубопроводов вступили в силу в конце января этого года. Отметим, что асбест и все материалы и изделия, которые создаются на его основе, являются канцерогенными, то есть могут нанести вред здоровью.

Разработкой изменений занимались сотрудники ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-поисковый институт "УкрНДІводоканалпроект".

Ранее сообщалось, что в Украине запретили производство и использование всех видов асбеста.

Также мы писали, что Минздрав запретил использование асбеста в Украине.