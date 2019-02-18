Истребители Dassault Rafale из состава ВВС и ВМС Франции провели первые лётные испытания модернизированных ракет класса "воздух-воздух" с увеличенным радиусом действия "Метеор".

Об этом передает "Военное обозрение" со ссылкой на пресс-службу Агентства оборонных закупок Франции.

Испытания ракеты "Метеор" проводились на истребителях Rafale, принадлежащих одной из эскадрилий военно-морских сил (ВМС) Франции. Самолеты осуществили пару пусков ракеты класса "воздух-воздух". Первый пуск был осуществлён в дневное время суток, второй – ночью.

Самолёты "Рафаль" пилотировались лётчиками Центра военной авиации CEAM и Центра экспериментальных исследований в области авиационных технологий военно-морской авиации.

Контроль пусков осуществлялся упомянутым французским управлением вооружений. В частности, были отслежены параметры ракеты авиационного базирования после пуска: работа её двигателя, скоростные характеристики, параметры сопротивления воздуха и многое другое. Все эти параметры позволили отследить специальные устройства для воздушных тестов ракет.

Пуски осуществлялись 13 февраля. Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила удовлетворение результатами лётных испытаний.

Фото: janes.com

"Метеор" - это совершенно новая ракета, имеющая маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ей поддерживать высочайшую скорость на каждом участке полета, вплоть до поражения цели. Ракета разработана корпорацией MBDA.

Видео: youtube.com/MBDA

Как сообщала "Страна", Германия созывает международную конференцию по разоружению. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль сообщил, что в форуме в Берлине планируется участие дипломатов, представителей военных и научных кругов

Отметим, что в Иране загадочно загорелся центр космических исследований, в котором погибли трое ученых.