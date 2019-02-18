Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая призналась, что вместе с мужем Канье Уэстом ждет четвертого ребенка, пришла на церемонию награждения Hollywood Beauty Awards 2019 в черном открытом платье в пол.

Фото тут же появились в социальной сети Instagram на странице стилиста-парикмахера звезды - Криса Эпплтона.

Снимок вызвал бурные обсуждения у поклонников, потому что откровенное платье Thierry Mugler прикрывает грудь лишь парой полосок. Отметим, что дизайнер впервые представил этот эскиз еще 20 лет назад - в весенней коллекции 1998 года.

Помимо откровенного верха, у платья - высокий разрез на юбке, который эффектно оголяет ногу. Браслеты на руках знаменитости подобраны таким образом, что повторяют дизайн верхней части платья.

Некоторые поклонники Ким Кардашьян в социальных сетях отметили, что это платье рассчитано на девушку с менее выдающимися формами, чем у Ким Кардашьян.

"Она надела это платье, чтобы поклонникам было о чем посплетничать. Если ты действительно красива, тебе не нужно раздеваться, доказывая это. Оставь это для спальни", - отмечают пользователи.

Не обошлось и без критических комментариев: "Все еще пытается шокировать нас, но мы уже видели такое много раз! Это все, что она может предложить как знаменитость, и то, благодаря чему она ею стала". Хотя многие были в восторге от выбранного наряда, который едва прикрывает грудь.

"У Ким Кардашьян красивая грудь, и она любит ею хвастаться! В этом нет ничего плохого. Моя единственная претензия: слишком много ткани прикрывает грудь", - пошутили авторы поста в аккаунте cocoperezinsta.

Фото: instagram.com/fashion_celebs_critics_

Фото: instagram.com/chrisappleton1

Как сообщала "Страна", муж Кардашьян собрался бороться за пост президента США после ухода Трампа.

Напомним также, как после зачистки Twitter Трамп потерял 400 000 подписчиков, а Ким Кардашьян - 1,7 миллиона.