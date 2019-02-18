На первую пилотируемую миссию к Марсу необходимо набрать команду из умных, невозмутимых добровольцев с хорошей физической подготовкой, в "арсенале" которых должны быть смешные парики, пара гигантских ботинок и накладной красный нос.

Многие астронавты возмутились бы такой идее, но, как показало исследование ученых, успешность будущей миссии к Красной планете может зависеть именно от того, будут ли на борту комики, передает The Guardian.

Исследования показали, что веселье и шутки могут оказаться решающими для команды во время полета, так как помогут ей сплотиться во время стрессовых ситуаций.

"Это люди, которые имеют особую способность сплачивать всех, заполнять пробелы, когда возникает напряжение и хорошо повышать мораль", - сказал антрополог из Университета Флориды Джеффри Джонсон.

"Когда приходится жить с другими людьми в замкнутом пространстве на протяжении длительного времени, как вот во время полета на Марс, напряжения не избежать. Жизненно важно, чтобы рядом был кто-то, кто поможет все преодолеть. Так астронавты смогут выполнить свою работу и безопасно преодолеть дорогу в обе стороны. Это важно для миссии", - добавил он.

Ученый провел четыре года, исследуя поведение специалистов, которые работали в Антарктиде. Согласно его наблюдениям, в таких условиях большое значение имеют клоуны, лидеры, "друзья", рассказчики историй, миротворцы и советники, поскольку они могут объединить команду и позволят им работать без проблем.

По словам ученого, подобная социальная потребность была обнаружена не только у американцев в Антарктиде, но и на базах ученых из России, Польши, Китая и Индии.

"Эти роли неформальные, они возникают внутри группы. Но интересная вещь в том, что если возникнет правильная комбинация таких ролей, группа достаточно хорошо работает. В противном случае все идет кувырком", - сказал Джонсон.

Свои арктические исследования Джонсон применил во время сотрудничества с NASA в рамках исследования, которое должно было дать ответ, необходим ли во время марсианской миссии на борту космического корабля комик. Для этого он стал проводить наблюдения над группой из четырех астронавтов, которые находились в специальном центре симуляции миссии в Техасе в течение двух месяцев.

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