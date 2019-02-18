Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, борец Жан Беленюк опубликовал видео, в котором спародировал танцевальный номер украинской певицы MARUV, участвующую в отборе на Евровидение 2019.

Наш спортсмен подписал ролик следующими словами: "Пока исполнители пытаются пройти отбор на #eurovision2019 мы с Димоном хотим попасть в балет MARUV!!".

Видео: facebook.com/zhanbeleniuk

MARUV – украинская певица, выступления которой сопровождаются достаточно экстравагантными шоу. Также она участвует в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 и сумела выйти в финал шоу.

Видео: youtube.com/UA:Перший

Как сообщала "Страна", решающий этап отбора на Евровидение состоится 23 февраля. В финал вышли Maruv, Brunettes Shoot Blonds, Yuko, Freedom jazz, Kazka и Anna Maria.

Напомним, что в Киеве вручили премии M1 Music Awards. Винник стал лучшим певцом, а группа KAZKA - прорывом года. Список всех победителей.