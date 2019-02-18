В понедельник, 18 февраля, валютные торги на межбанке были завершены снижением курса американской валюты на 5 копеек — до 27,17-27,19 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Сегодня в Америке был выходной в честь Дня Президентов, поэтому банки США не работали, а украинские компании не могли осуществлять долларовые оплаты партнерам. Сделки на межбанке проходили на условиях tom или через евро.

"Большинство сделок укладывалось в рамки 27,18-27,19 грн./$. Из-за американского выходного объем торгов был совсем небольшим, а курсовое движение вялым", — уточнил Гриненко.

Сегодня Нацбанк выкупал доллар по 27,18 грн./$, и, по разным оценкам, приобрел от $15 млн. до $20 млн. Финансисты обсуждали сезонные факторы.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: выходной день в США, в результате чего операции с долларом проходили с завтрашней датой валютирования; преобладание предложения над спросом в связи с периодом бюджетный платежей и соответствующей потребностью участников рынка в гривне. Участие Нацбанка в торгах с выкупом излишков предложениядля нивелирования нисходящего тренда", — рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Отмечается, что вместе с межбанком просела стоимость доллара и в кассах банков.

"Наличный рынок открылся котировками 27,16-27,22 грн./$, к середине они снизились до 27,13-27,17 грн./$", — уточнил Куринной.

В связи с американским выходным экспортерам сегодня не удалось получить валютную выручку, поэтому завтра на межбанке не будет реализовываться ее половина. Поэтому по прогнозам финансистов 19 февраля возможно повышение безналичных котировок до 27,15-27,25 грн./$.

Напомним, украинцы купили онлайн 4 млн долларов в первый день работы нового валютного закона.

Также сообщалось, что чистые золотовалютные резервы Украины за январь "подтаяли" до $9,59 млрд.