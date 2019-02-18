Глобальный тренд по борьбе против пластиковых отходов, а также снижение использования пластиковых пакетов и ряда других видов пластика может существенно снизить спрос на нефть. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

В статье говорится, что кафе и рестораны во всем мире отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов. Во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в различных сферах. Эксперты уверяют, что рано или поздно изменения повлияют на нефтегазовые компании.

Отмечается, что на долю нефтехимии приходится лишь 15% потребления нефти, однако Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2040 году эта доля достигнет 50%. Нефтехимическая отрасль будет единственной, в которой рост спроса будет ускоряться, а не замедляться, как, например, в транспортной.

Прогнозы МЭА и других компаний и организаций выходят из стабильно высокого потребления пластмасс - с ростом в среднем на 3% в год в 2017-2040 годах. Для этого сегодняшние развивающиеся рынки, должны сохранить существующие модели потребления. Однако, снижение использования пластиковых пакетов и ряда других видов пластика может замедлить рост его общего потребления вдвое в ближайшие два десятилетия, тем самым ослабляя перспективы спроса на нефть. Таким образом, замедленный рост общего потребления пластика вдвое в ближайшие 20 лет ослабит перспективы спроса на нефть.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Ранее "Страна" сообщала, что National Geographic опубликовал жуткие фото о загрязнении планеты пластиком, а также о том, что пластиковый мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины.