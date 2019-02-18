В контролируемой антиправительственными боевиками сирийской провинции Идлиб произошел двойной теракт. В результате взрыва погибли 16 человек. Еще 79 людей ранены. Об этом сообщает Телеграм-канал Вестник Дамаска.

Взрывчатка была спрятана в машине, припаркованной на главной улице оживленного центра города. После того как работники сил общественной безопасности направились к месту взрыва, сдетонировал еще один заряд. Вторая бомба была заложена в мотоцикле.

Большинство территорий Идлиба контролируют террористы "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывш. Джебхат Ан-Нусра), связанные с Аль-Каидой.

Фото: t.me/NovostiDamask

Как сообщала "Страна", в Идлибе террористы похитили детей для организации провокации с химатакой. Ее целью является вызвать новые ракетные удары США по Сирии и обвинить Башара Асада.

Напомним, что Трамп предупредил Сирию о последствиях атаки на Идлиб.