В понедельник, 18 февраля, на открытых территориях в Николаевской области загорелись камыши и сухая трава. Существовала угроза распространения пламени на территорию частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

"18 февраля по экстренному номеру "101" от граждан поступили звонки о пожарах на открытых территориях. Так, вблизи с. Гурьевка Новоодесского района пожарные 21 Государственной пожарно-спасательной части ликвидируют пожар камыша на общей площади 4,8 га. Продолжается ликвидация отдельных очагов горения.

В г. Снигиревка спасатели пресекли горение сухой травы площадью 700 кв.м. Спасатели отметили, что в подавляющем большинстве причиной пожаров является умышленные поджоги.

"Уважаемые жители Николаевщины! Обычно при пожарах на открытых территориях под действием ветра огонь распространяется быстро и сожжение сухостоя может привести к масштабному пожару, который уничтожит все на своем пути", - предупредили в ГСЧС.

Под огненный вихрь подпадают лесопарковые зоны, хозяйственные постройки, территории частных домовладений. Огонь наносит материальный ущерб и может стоить жизни. Кроме того, ухудшение видимости на дорогах из-за плотного задымления может привести к ДТП.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес Северной пущи. У села Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар.

Напомним, что под Черниговом при пожаре в частном доме погибли трое малышей.