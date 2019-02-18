Полицейские задерживали митрополита Горловского и Славянского Митрофана УПЦ МП на внутреннем пункте пропуска и конвоировали его в управление полиции Славянска из-за наличия в оперативных базах информации его возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные Нацполиции.

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - сказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Впрочем, ранее в Горловской епархии сообщили, что владыке не предъявлялось никаких обвинений, а после проверки документов его отпустили. Священнослужитель заявил, что расценивает задержание, как "попытку давления со стороны власти". Напомним, архиерей возвращался из села Ставки Лиманского району, где совершил Божественную литургию в престольный праздник храма в честь прп.Феодосия Черниговского, в Горловское епархиальное управление.

Отметим, архиереям УПЦ разрешили ездить через пункты пропуска в зоне ООС на Донбассе.

Также "Страна" писала о том, что в УПЦ попросили представителей ООН, ОБСЕ и ЕС приехать в Украину и посмотреть, как принуждают к переходу в ПЦУ.