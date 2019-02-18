В понедельник, 18 февраля, четверо военнослужащих Объединенных сил были ранены на востоке Украины во время боевых действий. Об этом сообщается в сводке штаба с 00.00 до 18.00 текущих суток на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Отмечается, что за это время позиции украинских военных были обстреляны 8 раз, 7 из которых применялась артиллерийская система калибра 122 мм, а также минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов в минуту.

Согласно информации штаба, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник 4 раза обстрелял украинские опорные пункты:

из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное;

из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – возле поселка Опытное.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка;

дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – возле поселка городского типа Новотошківське;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

"Обороняющиеся подразделения ответили на вражеский огонь применением очередных огневых средств. Потери противника уточняются", – отмечает штаб ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрелами погиб один военный ВСУ, двое ранены.

Также мы писали, что Генштаб ВСУ обсудил с партнерами из 9 стран как развивать силы спецопераций, чтобы противостоять России.