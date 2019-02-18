ООС в Донбассе. За день 4 раненных бойцов ВСУ и 8 обстрелов украинских позиций
В понедельник, 18 февраля, четверо военнослужащих Объединенных сил были ранены на востоке Украины во время боевых действий. Об этом сообщается в сводке штаба с 00.00 до 18.00 текущих суток на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил
Отмечается, что за это время позиции украинских военных были обстреляны 8 раз, 7 из которых применялась артиллерийская система калибра 122 мм, а также минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов в минуту.
Согласно информации штаба, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник 4 раза обстрелял украинские опорные пункты:
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное;
- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – возле поселка Опытное.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил:
- из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка;
- дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – возле поселка городского типа Новотошківське;
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.
"Обороняющиеся подразделения ответили на вражеский огонь применением очередных огневых средств. Потери противника уточняются", – отмечает штаб ООС.
Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрелами погиб один военный ВСУ, двое ранены.
Также мы писали, что Генштаб ВСУ обсудил с партнерами из 9 стран как развивать силы спецопераций, чтобы противостоять России.