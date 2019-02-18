В понедельник, 18 февраля, 41-летний украинский биатлонист Андрей Дериземля стал победителем мужского масс-старта Гонки легенд биатлона. Она состоялась в белорусских Раубичах, передает sportUA.

Андрей Дериземля на 18,9 секунды опередил легендарного норвежца, 45-летнего Уле Эйнара Бьорндалена. Третье место занял 39-летний белорус Сергей Новиков.

Фото: sport.ua

Андрей Дериземля, фото: rama.com.ua

Как сообщала "Страна", Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине. В начале декабря она выиграла золото в индивидуальной гонке в Поклюке.

Отметим, что российский тренер по биатлону Андрей Прокунин подписал контракт с федерацией биатлона Украины. Он стал старшим тренером женской сборной Украины. Ранее он работал с южнокорейской командой.