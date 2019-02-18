В понедельник, 18 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,185 грн/$1 с 27,235 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украины".

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 27,175-27,195 грн/$1. Согласно информации НБУ, справочный курс гривни к американскому доллару на валютном межбанке в понедельник укрепился до 27,1894 грн/$1 с 27,2507 грн/$1.

Также сообщается, что в Национальном банке Украины повысили официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 февраля до 27,185914 грн/$1 по сравнению с 27,247894 грн/$1 на 18 февраля 2019г.

Ранее сообщалось, что Следующая неделя в Украине начнется с подорожания доллара.

Также мы писали, что банкиры объяснили, зачем приподняли наличный курс доллара к гривне.