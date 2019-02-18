В Кропивницком во время аппаратного совещания в облгосадминистрации кто-то включил порнографию. Об этом сообщает CBN.

По данным журналистов, с одного из телефонов в кабинете начали раздаваться звуки порнографического характера прямо во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой, которая как раз рассказывала о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры.

Журналист издания попыталась взять комментарий у одного из чиновников сразу после совещания, однако тот сбежал из здания. И даже не взял с собой верхнюю одежду. На опубликованной видеозаписи видна только реакция присутствующих.

Видео: youtube.com/Кіровоградська правда

Как сообщала "Страна", инженеры придумали кровать, которая не дает спящим переползать на сторону партнера. Сон - это один из важнейших механизмов, позволяющих поддерживать здоровье человека, а его нарушения связывают с целым рядом заболеваний.

Напомним, что российский певец впервые раскрыл имя сына, рожденного украинской ведущей.