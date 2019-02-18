Сегодня вечером националисты планируют пройтись маршем к зданию МВД. Это акция, приуроченная к драке С14 и полиции под зданием Подольского райотдела 9 февраля. Тогда один из спецназовцев крикнул "Ложись, Бандера!".

Отсюда и название акции - "Бандера, вставай!".

И, хотя бойца уже арестовал суд, а МВД устроило извинительный флешмоб "Я бандеровец", националисты решили показать свою силу. Намек в целом понятен - радикалы хотят и дальше оставаться неприкасаемыми.

Однако есть и более глубокий подтекст. Как сегодня рассказывала "Страна", националистический актив во многом находится под контролем СБУ, обслуживающей интересы Банковой.

Поэтому выпад радикалов против министерства внутренних дел имеет предвыборную природу: глава ведомства Арсен Аваков отказался поддерживать Петра Порошенко. И начал активно играть в пользу Юлии Тимошенко и даже, как утверждают, Владимира Зеленского.

"Страна" следит за шествием в режиме онлайн.

Видео-трансляция акции

Текстовая трансляция

18:53 Пришли под здание МВД на Богомольца, 10 и устроили графический перфоманс на его стенах. Там появилась надпись "Бандера, вставай!".

18:52 Поют "Москалей на ножи".

18:48 Зажгли файеры с криками "Бандера, вставай!".

18:42 "Авакова, собаку, повесим на гилляку".

18:40 В колонне, которая двигается под МВД от Крепостного переулка, идут в основном подростки до 18 лет.

18:37 Несколько раз крикнули "Слава Украине - слава нации - смерть врагам" и начали скандировать "Авакова в отставку".

18:35 Заметно, что митинг не радикальный. Карась несколько раз это подчеркивал. Говорит, что они готовят ряд "перфомансов" под зданием МВД.

18:34 Все скандируют:"Реформа, люстрация, переаттестация".

18:30 В С14 требуют новой переаттестации в полиции. Это же написано и на плакатах. Карась сходу заговорил о политических изменениях в ведомстве, которые, мол, назрели.

18:27 Начался митинг. Выступает глава С14 Евгений Карась. Говорит, что в полиции служат "скрытые садисты", которые "ждут московского реванша".

18:25 Активисты вдоль дороги держат плакаты с требованием "переаттестации Беркута".

18:24 Семен Семенченко в камуфляже пришел на акцию.

18:22 Националисты растянули баннеры с требованием отставки Арсена Авакова.

18:19 На Крепостном переулке собралось несколько сот участников шествия. В толпе видны флаги Украины, Так же присутствует Егор Соболев и Семен Семенченко.