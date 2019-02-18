Сегодня вечером националисты планируют пройтись маршем к зданию МВД. Это акция, приуроченная к драке С14 и полиции под зданием Подольского райотдела 9 февраля. Тогда один из спецназовцев крикнул "Ложись, Бандера!".

Отсюда и название акции - "Бандера, вставай!".

И, хотя бойца уже арестовал суд, а МВД устроило извинительный флешмоб "Я бандеровец", националисты решили показать свою силу. Намек в целом понятен - радикалы хотят и дальше оставаться неприкасаемыми. 

Однако есть и более глубокий подтекст. Как сегодня рассказывала "Страна", националистический актив во многом находится под контролем СБУ, обслуживающей интересы Банковой.

Поэтому выпад радикалов против министерства внутренних дел имеет предвыборную природу: глава ведомства Арсен Аваков отказался поддерживать Петра Порошенко. И начал активно играть в пользу Юлии Тимошенко и даже, как утверждают, Владимира Зеленского. 

"Страна" следит за шествием в режиме онлайн.

Видео-трансляция акции

Текстовая трансляция

18:53  Пришли под здание МВД на Богомольца, 10 и устроили графический перфоманс на его стенах. Там появилась надпись "Бандера, вставай!". 

18:52  Поют "Москалей на ножи". 

18:48  Зажгли файеры с криками "Бандера, вставай!".

18:42  "Авакова, собаку, повесим на гилляку".

18:40  В колонне, которая двигается под МВД от Крепостного переулка, идут в основном подростки до 18 лет. 

18:37  Несколько раз крикнули "Слава Украине - слава нации - смерть врагам" и начали скандировать "Авакова в отставку". 

18:35  Заметно, что митинг не радикальный. Карась несколько раз это подчеркивал. Говорит, что они готовят ряд "перфомансов" под зданием МВД.

18:34  Все скандируют:"Реформа, люстрация, переаттестация". 

18:30  В С14 требуют новой переаттестации в полиции. Это же написано и на плакатах. Карась сходу заговорил о политических изменениях в ведомстве, которые, мол, назрели. 

18:27  Начался митинг. Выступает глава С14 Евгений Карась. Говорит, что в полиции служат "скрытые садисты", которые "ждут московского реванша". 

18:25  Активисты вдоль дороги держат плакаты с требованием "переаттестации Беркута". 

18:24  Семен Семенченко в камуфляже пришел на акцию.

18:22  Националисты растянули баннеры с требованием отставки Арсена Авакова. 

18:19  На Крепостном переулке собралось несколько сот участников шествия. В толпе видны флаги Украины, Так же присутствует Егор Соболев и Семен Семенченко.

 

 

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