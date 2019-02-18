В Саудовской Аравии, районе Джебель-эль-Лауза выпал мокрый снег. Местные жители уже оборудовали пункты для сдачи санок и самодельных лыж в аренду. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что подобная ситуация в данном районе, расположенном на высоте 2,5 тыс.м над уровнем моря, повторяется уже второй год. Также вчера, 17 февраля, в сети появилось множество фотографий местных жителей, которые катаются на деревянных санках.

На фотографиях в соцсетях видно, как бедуины в традиционных длинных рубахах (галабеях), укутавшись в головной платок (куфия), скатываются по склонам на самодельных "ледянках" и даже устраивают соревнования.

Фото: twitter.com/snap_tabuk

Как сообщала "Страна", целый город в России накрыло черным снегом.

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