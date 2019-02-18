В ночь с 18 на 19 февраля украинцы смогут увидеть суперлуние – самое крупное в 2019 году. Это зрелищное астрономическое явление в следующий раз можно будет наблюдать не ранее 2026 года.

Что такое суперлуние

Луна вращается вокруг Земли не по идеально круглой, а по чуть вытянутой траектории. Соответственно, в какие-то моменты она приближается к нашей планете, а в какие-то отдаляется. Суперлунием называют время, в которое спутник проходит перигей – так называется самая близкая к Земле точка.

В ночь на 19 февраля спутник подойдет к Земле на расстояние 356,763 км. По словам астрономов, в эту ночь Луна будет ярче обычного на 30% и казаться больше, чем мы привыкли, на 14%.

Иллюстрация: Astronomy In UA в Facebook

В прошлом месяце также было суперлуние, и тогда оно привлекло к себе всеобщее внимание еще и потому, что одновременно проходило лунное затмение. Однако астрономы считают, что главным суперлунием 2019 года можно назвать именно сегодняшнее.

В 2019 году ожидается еще одно суперлуние, которое пройдет 19 марта, но оно будет слабее. Самую яркую Луну в 21 веке ожидают 6 декабря 2052 года.

Где и когда смотреть суперлуние

Огромную Луну можно увидеть уже ранним вечером. Согласно календарю, Луна должна быть видна с 17:54 по киевскому времени. Для того, чтобы как следует все рассмотреть, нужно выбрать место наблюдения с открытым горизонтом. Наблюдениям может помешать сильная облачность, а также световое загрязнение в больших городах. Как всегда с астрономическими явлениями, наблюдателю лучше выехать за город, в открытое место без крупных источников света.

Советы астрологов

Те, кто верит в астрологию, связывают с полной луной некие мистические силы. Астлоги рассказывают, что в суперлуние есть риск, что эмоции выйдут из-под контроля. Поэтому стоит воздержаться от выяснений отношений и важных разговоров.

Также стоит уделить побольше внимания своему настроению, поскольку негативные мысли сейчас сильнее, чем обычно, воздействуют на поступки человека и "программируют" его на дальнейшие неудачи.

Следите за здоровьем – в такие периоды имеют склонность обостряться хронические болезни.

Стоит воздержаться от новых начинаний – высок риск, что они обернутся крахом. Также отложите все важные дела, поездки, операции.

Этот день лучше всего посвятить семье и близким, провести вечер дома.

Также период суперлуния отлично подходит для творчества в любых его проявлениях.

В этот вечер стоит прислушаться к себе и постараться найти ответы на волнующие вас вопросы.

Что касается примет, то в народе говорят, что если в эту ночь поцеловать возлюбленного, то ваша связь не разорвется. А вот услышать собачий вой в ночь суперлуния – к разлуке.

Также считается, что если в кармане образовалась дырка, то зашивать ее нужно в самую светлую ночь, чтобы деньги не утекали. Суперлуние подходит для этого как нельзя лучше.

Также считается, что в этот период нельзя никому давать деньги в долг, иначе возврата не дождетесь.

Также в народе считается, что нельзя спать так, чтобы свет луны попадал на спящего – иначе замучают кошмары.