В зоопарке "Парк XII Месяцев", который расположен в Киевской области, родился необычный, очень милый зверек - патагонская мара, который похож на кролика, оленя и кенгуру одновременно. Об этом заведующий отделом приматов в Парке XII Месяцев Виталий Скрипник сообщил в Facebook.

"Уже чувствуется приближение весны. Начинается сезон размножения. Первым животным родившемся в этом году стала патагонская мара. Вот таким был ее первый день жизни..", - написал Скрипник и выложил видео очаровательного малыша.

Патагонские мары - забавные зверьки родом из Аргентины, которые хорошо приручаются. Внешность у мары довольно необычная: они похожи на какую-то помесь зайца, кролика, кенгуру, оленя и еще невесть чего. Эти животные относятся к грызунам, а их ближайшие родственники - морские свинки. По своим размерам мары занимают почетное четвертое место среди грызунов: их опережают капибары (водосвинки), бобры и дикобразы. Масса их тела может достигать 16 кг.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоопарке Берлина родились редкие суматранские тигрята.

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