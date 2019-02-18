Мэр Днепра Борис Филатов принимал участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве, находясь в официальной командировке. Об этом говорится в ответе Днепровского горсовета на запрос "Украинских новостей".

"В соответствии с табелем учета рабочего времени Днепровского городского головы в январе 2019 года … Филатов Борис Альбертович находился … в командировке … 29.01.2019 года – 1 календарный день".

Фото: ukranews.com

То, что именно в этот день Филатов находился на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко объявил о выдвижении на предстоящих президентских выборах, Днепровский городской голова подтвердил на своей станице в соцсети Facebook.

При этом в профильной статье Закона Украины "О выборах Президента Украины" есть обоснование противозаконности такой агитации.

"Статья 64. Ограничения по ведению предвыборной агитации.

Участие в предвыборной агитации запрещается:

лицам, которые не являются гражданами Украины; органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время (кроме случаев, когда соответствующее лицо является кандидатом на пост президента Украины)."

Как сообщала "Страна", в своей речи на съезде БПП Петр Порошенко 21 раз произнес слово "Россия" и всего по 2 раза - "зарплаты" и "перемога".