Личные разговоры почти 2,7 млн граждан Швеции с работниками медучреждений оказались в открытом доступе в интернете. Об этом сообщает издание Computer Sweden.

Отмечается, что большая часть звонков осуществлялась пациентами для уточнения деталей приема. При этом во время разговора раскрывались номера социального страхования, а также другие личные данные.

Как пишет издание, всего в сеть было выложено около 170 тысяч часов частных телефонных разговоров. Журналисты отмечают, что участниками инцидента стали клиенты компании Medicall, которая базируется в Таиланде. Власти Швеции, как и представители компании, пока не прокомментировали утечку данных.

Ранее "Страна" писали, что Киев направил Facebook запрос из-за масштабной утечки данных украинцев.

Также сообщалось, что хакеры украли 773 млн почтовых адресов c 22 млн паролей и выложили их в сеть.