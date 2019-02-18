Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт-Шахтер во Франкфурте станет рекордным, 71-м поединком в футбольных отношениях украинских и немецких клубов. После стартового свистка немецкие команды станут самыми частыми соперниками украинских футбольных клубов.

После встречи в Харькове немцы догнали итальянцев и теперь представители этих двух стран делят первую и вторую строчку по числу игр с украинскими командами. Об этом сообщает FootballUA.

Первый матч был сыгран в 1973 году. Тогда киевское Динамо в 1/8 финала Кубка УЕФА одолело Штутгарт (2:0). Из 70-ти сыгранных поединков украинские команды побеждали в 23-х матчах, ничья была зафиксирована 16 раз и 31 раз побеждали немцы.

Топ-5 самых частых стран для украинских клубов:

1. Италия - 70 матчей;

2. Германия - 70;

3. Франция - 67;

4. Испания - 60;

5. Англия - 59.

Как сообщала "Страна", появилось видео голов и самых ярких моментов первого матча Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт. Хозяева не сдались после удаления опорника на 11-й минуте и сумели дважды отыграться по ходу матча.

Отметим, что после матча Шахтер - Айнтрахт жена Пятова родила вратарю дончан первого сына.