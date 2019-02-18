В понедельник, 18 февраля, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки, в котором пострадали 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло на 53 километре автодороги Киев-Овруч, вблизи села Катюжанка. 33-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по маршруту Иванкив-Киев, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai.

В результате аварии в медицинское учреждение обратились водитель автобуса и девять его пассажиров с различными телесными повреждениями. Пять человек были госпитализированы в районную больницу.

Фото: dtp.kiev.ua/telegram

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