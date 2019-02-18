Рекордная суточная температура в Киеве 17 февраля обусловлена теплыми днем и ночью, которые в сумме и дали высокое значение в 4,6 градуса тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Тут народ взволновался от медийной волны, что 17 февраля в Киеве наблюдалась самая высокая средняя суточная температура за весь период наблюдений", - написала она. И объяснила, что "ничего уж чрезвычайного" не произошло".

"Каждый сезон бьются какие-то старые рекорды. Как в спорте. Во-вторых, превышена средняя суточная. То есть, говорить, что это был самый теплый день 17 февраля - неправильно. Потому что самым теплым был этот день в 1974 году, около +11 градусов. А вчера было +9,9 градусов. Что, конечно, также высоко. А рекорд подтянула сравнительно теплая ночь. Вот и получилось: день теплый, но не самый теплый, ночь также тепла, однако также не рекордная. А вместе врезали рекордную среднюю суточную", - сообщила она.

И резюмировала с юмором, что "учимся у природы объединяться и достигать высоких результатов".

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, в Киеве погода 17 февраля побила более чем столетний температурный рекорд. Она на 0,1 градус превысила предыдущий высший показатель. Как сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, по климатическим нормам такая температура соответствует 29 марта.

Ранее "Страна" сообщала о погоде на неделю в Киеве.

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