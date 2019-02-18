Национальная полиция Украины разработала проект закона, который предполагает установление уголовной ответственности за совершение незаконных действий с огнестрельным оружием. Такое заявление сделал глава Нацполиции Сергей Князев во время координационного совещания правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: www.npu.gov.ua

В ведомстве уверены, что это позволит более эффективно бороться с дельцами, осуществляющими манипуляции с отдельными частями оружия, а также занимающимися пересылкой, перевозкой и сбытом.

"Речь идет об установлении уголовной ответственности за совершение противоправных действий с основными составными частями огнестрельного оружия. Полиция сможет более эффективно противодействовать злоумышленникам, которые осуществляют манипуляции с отдельными частями оружия, занимаясь их пересылками, перевозками, сбытом и тому подобное", - отметил он. Однако суть законопроекта он так и не раскрыл.

Фото: www.npu.gov.ua

Как отметил глава Нацполиции, упомянутый законодательный документ уже направлен в Генеральную прокуратуру для проработки и согласования.

Также Князев рассказал о сегодняшней криминогенной ситуации в Украине. "Наблюдается четкая тенденция уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/Національна поліція України

Ранее "Страна" писала, что Нацполиция анонсировала создание нового подразделения.

Также сообщалось, что в Нацполиции предупредили, что за грубое общение с полицейским можно пойти под суд.