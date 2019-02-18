Салон президентского лимузина российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта "Кортеж", продемонстрировали на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, передает телеканал Звезда.

Изнутри автомобиль отделан кожей и деревом, а на приборной панели размещены два монитора. Пассажирские места оборудованы мультимедийной системой, а вместо обычных стекол в машине установлены экраны, на которые выводится изображение с наружных видеокамер.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров до этого заявил, что российская сторона хочет начать производство российского премиального автомобиля на базе мощностей эмиратского холдинга Tawazun. В ОАЭ уже согласились вложить в совместный проект 110 миллионов евро.

Aurus - это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку входят лимузин "Сенат-лимузин", седан "Сенат" и минивэн "Арсенал". В будущем семейство пополнится мотоциклом, кроссовером и кабриолетом.

Видео: tvzvezda.ru

Видео: youtube.com

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