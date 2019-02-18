Сегодня, 18 февраля, митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали на одном из внутренних украинских контрольно-пропускных пунктов и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции Славянска. Об этом сообщает сайт Горловской епархии.

Предварительно известно, что на блокпосту произошла обычная проверка документов, после которой митрополиту Митрофану объявили о задержании для установления личности. Полицейский ответил, что согласно Закону Украины "О Национальной полиции" имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений.

Архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там состоялась беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено. Следователь был вынужден отпустить митрополита Митрофана. "Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти", - подчеркнул архипастырь. Когда владыка вышел из отдела полиции на улицу, то увидел, что поддержать его прибыло множество священнослужителей и мирян. "Было такое чувство, что сейчас можно было бы надеть мантию и начать служить литургию. Я очень благодарен и духовенству, и мирянам за организованную поддержку и молитвы", — поделился правящий архиерей Горловской епархии.

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан возвращался из села Ставки Лиманского района, где совершил Божественную литургию в престольный праздник храма в честь прп. Феодосия Черниговского, в Горловское епархиальное управление. Накануне в Сергиевском женском монастыре под его председательством прошло собрание духовенства и председателей приходских советов храмов Горловской епархии. Собравшиеся единодушно выразили поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и заявили о желании общин храмов и дальше пребывать в лоне канонической Украинской Православной Церкви.

Фото: gorlovka-eparhia.com.ua

В декабре 2018 года похожие проблемы возникли у митрополита Илариона, который направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения традиционной совместной молитвы в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря. Однако на линии пересечения выяснилось, что электронный пропуск в соответствующей базе СБУ аннулирован, поэтому митрополиту отказали в пересечении линии разграничения в КПВВ "Новотроицкое". В епархии инцидент расценили как провокацию в контексте обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков.

Как сообщала "Страна", архиереям УПЦ разрешили ездить через пункты пропуска в зоне ООС на Донбассе.