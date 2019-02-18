ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссии на выборах президента. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Страны".

"Рассмотрев представление кандидатов на пост президента Украины, зарегистрированных комиссией, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий и приложенные к ним документы, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при рассмотрении этого вопроса был объявлен количественный состав всех окружных избирательных комиссий и названы председатели, заместители председателей и секретари избирательных комиссий.

В комиссии добавили, что по состоянию на 18 февраля ЦИК зарегистрировала 304 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Напомним, сегодня стало известно, сколько украинцев решили голосовать не по месту прописки и какое количество кандидатов попросили охрану у МВД.