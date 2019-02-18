16 и 17 февраля состоялись три матча в рамках 37-го тура Украинской

хоккейной лиги – Пари-Матч. «Днепр» в тяжёлом поединке переиграл

"Белый Барс". "Кременчук" разгромил на своём льду МХК "Динамо".

"Ледяные Волки" по всем статьям проиграли дома "Донбассу". А в

перенесённом поединке 25-го тура "Кременчук" повторно обыграл

"Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Фото: пресс-служба УХЛ

"Днепр" – "Белый Барс" 6:5 (1:2, 3:0, 2:3)

Наиболее интересным поединком викенда стало противостояние в

Херсоне, где местный "Днепр" сразился с "Белым Барсом". Гости

хорошо начали поединок и после стартового периода выиграли 2:1. Во

второй 20-минутке подопечные Дмитрия Пидгурского пришли в себя и

забросили три безответных шайбы.

Но гости сумели совершить камбек, отыгравшись с 2:4 на 4:4. Но всё-

таки "щуки" дожали противника и вынудили его ошибиться. В конце

матча команды обменялись голами, а финальная сирена зафиксировала

тяжёлую победу "Днепра" 6:5.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Кременчук" – МХК "Динамо" 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)

Наиболее результативная команда турнира в очередной раз

подтвердила свой статус. "Кременчук" уверенно разобрался с

харьковчанами, в каждом из периодов забив не менее трёх шайб.

Дублями в воротах "Динамо" отметились Алексей Ворона, Виктор

Тютченко и Николай Киселёв. У гостей дважды забросил Владимир

Чердак. В итоге кременчужане обыграли географических соседей с

неприличным счётом 10:3.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Ледяные Волки" – "Донбасс" 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)

Ещё более уверенный успех отпраздновал "Донбасс". Команда Сергея

Витера доминировала в матче против главного аутсайдера чемпионата

на протяжении всей игры. Исход противостояния был решён задолго до

конца поединка. Почти один период в воротах "Волков" сыграл

президент клуба Андрей Хапков. Он неоднократно выручал свою

команду, но в результате "Донбасс" забросил рекордное для себя

количество голов в сезоне.

По две шайбы на счету Евгения Никифорова, Александра Костикова,

Виталия Ляльки и Ильи Коренчука. У хозяев единственный раз пробил

Богдана Дьяченко Даниил Дуюн. 12:1 – тотальный погром для "Волков"

от дончан.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Кременчук" – МХК "Динамо" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

"Кременчук" и "Динамо" на следующий день провели повторный матч

между собой, закрыв пробел в программе 25-го тура УХЛ. Пропущенный

поединок прошёл не с такой результативностью, как днём ранее, но это

не помешало подопечным Александра Савицкого оформить очередную

уверенную победу над харьковским клубом.

По две шайбы в каждом из периодов принесли кременчужанам победные

6:1 и промежуточное первое место в регулярном чемпионате.

Видео: youtube.com/УХЛ

Ранее было опубликовано видео мастер-класса для юных хоккеистов на открытом катке ВДНХ, сделанное с высоты птичьего полета.

Также "Страна" писала, что хоккейный матч Украины и Румынии в Броварах завершился первой в истории победой гостех.