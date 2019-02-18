Появилось видео лучших моментов и заброшенных шайб 37-го тура Украинской хоккейной лиги
16 и 17 февраля состоялись три матча в рамках 37-го тура Украинской
хоккейной лиги – Пари-Матч. «Днепр» в тяжёлом поединке переиграл
"Белый Барс". "Кременчук" разгромил на своём льду МХК "Динамо".
"Ледяные Волки" по всем статьям проиграли дома "Донбассу". А в
перенесённом поединке 25-го тура "Кременчук" повторно обыграл
"Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.
Фото: пресс-служба УХЛ
"Днепр" – "Белый Барс" 6:5 (1:2, 3:0, 2:3)
Наиболее интересным поединком викенда стало противостояние в
Херсоне, где местный "Днепр" сразился с "Белым Барсом". Гости
хорошо начали поединок и после стартового периода выиграли 2:1. Во
второй 20-минутке подопечные Дмитрия Пидгурского пришли в себя и
забросили три безответных шайбы.
Но гости сумели совершить камбек, отыгравшись с 2:4 на 4:4. Но всё-
таки "щуки" дожали противника и вынудили его ошибиться. В конце
матча команды обменялись голами, а финальная сирена зафиксировала
тяжёлую победу "Днепра" 6:5.
Видео: youtube.com/УХЛ
"Кременчук" – МХК "Динамо" 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)
Наиболее результативная команда турнира в очередной раз
подтвердила свой статус. "Кременчук" уверенно разобрался с
харьковчанами, в каждом из периодов забив не менее трёх шайб.
Дублями в воротах "Динамо" отметились Алексей Ворона, Виктор
Тютченко и Николай Киселёв. У гостей дважды забросил Владимир
Чердак. В итоге кременчужане обыграли географических соседей с
неприличным счётом 10:3.
Видео: youtube.com/УХЛ
"Ледяные Волки" – "Донбасс" 1:12 (0:5, 1:4, 0:3)
Ещё более уверенный успех отпраздновал "Донбасс". Команда Сергея
Витера доминировала в матче против главного аутсайдера чемпионата
на протяжении всей игры. Исход противостояния был решён задолго до
конца поединка. Почти один период в воротах "Волков" сыграл
президент клуба Андрей Хапков. Он неоднократно выручал свою
команду, но в результате "Донбасс" забросил рекордное для себя
количество голов в сезоне.
По две шайбы на счету Евгения Никифорова, Александра Костикова,
Виталия Ляльки и Ильи Коренчука. У хозяев единственный раз пробил
Богдана Дьяченко Даниил Дуюн. 12:1 – тотальный погром для "Волков"
от дончан.
Видео: youtube.com/УХЛ
"Кременчук" – МХК "Динамо" 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
"Кременчук" и "Динамо" на следующий день провели повторный матч
между собой, закрыв пробел в программе 25-го тура УХЛ. Пропущенный
поединок прошёл не с такой результативностью, как днём ранее, но это
не помешало подопечным Александра Савицкого оформить очередную
уверенную победу над харьковским клубом.
По две шайбы в каждом из периодов принесли кременчужанам победные
6:1 и промежуточное первое место в регулярном чемпионате.
Видео: youtube.com/УХЛ
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