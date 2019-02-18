Президент Украины Петр Порошенко посетит Нью-Йорк (США) 20 февраля, чтобы принять участие в пленарных дебатах 73-й Генассамблеи ООН, посвященных ситуации на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время брифинга 18 февраля, передает "112 Украина".

"Напряженный график президента будет включать и поездку в Нью-Йорке, где 20 февраля впервые в истории состоятся пленарные дебаты по новому пункту повестки дня - ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Это новый пункт, который был включен именно на этой сессии, и очень символично, что эти дебаты состоятся в пятую годовщину российской агрессии", - сказал Елисеев.

По его словам, Порошенко планирует еще раз, "с самой высокой трибуны мира", сообщить о совершенных Россией преступлениях и про российскую агрессию, которая включает не только военные действия, но и гуманитарные преступления, а также те, которые имеют экологические последствия.

"В рамках визита в Нью-Йорке состоится встреча с генсеком ООН, с председателем Генассамблеи, программа планируется достаточно насыщенная. Это будет лаконичный однодневный визит, потому что президент должен возвращаться", - добавил замглавы АПУ.

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