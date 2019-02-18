Бесплатный государственный защитник Юрий Рябовол, который представляет интересы Виктора Януковича, подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по дело о государственной измене бывшего президента Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Приговор в отношении обвиняемого Януковича обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом сегодня, 18 февраля", - сообщила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

По ее словам, адвокаты Александр Горошинский, Александр Байдик и представители адвокатского объединения "Авер Лекс", которые принимали участие в процессе, пока не подавали апелляционных жалоб, однако имеют на это право до 25 февраля включительно.

Также Свинаренко указала, что дело будет направлено для рассмотрения в Киевский апелляционный суд, когда полностью истечет 30-дневный срок на апелляционное обжалование приговора всеми участниками процесса.

"Апелляция адвоката Рябовола будет вшита в дело, но оно будет направлено в апелляционный суд только когда истечет весь срок, потому что могут быть поданы и другие апелляции. То есть будет направлена в суд не завтра", - пояснила она.

Ранее "Страна" писала, что выносившего приговор Януковичу судью отстранили от работы на шесть месяцев.

Также сообщалось, что Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы без конфискации.