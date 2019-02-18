По всей Украине участились нападения на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

С начала месяца несколько случаев поджога произошли в Кривом Роге, Запорожье, Николаевской области. На Волыни группа людей, которые назвали себя сторонниками ПЦУ, с помощью полиции и спасателей срезала замки и заняла несколько храмов. В Тернопольской области перед храмом произошла стычка. в которой пострадал священник.

В СБУ в поджогах обвинили Россию и Донбасс, а в УПЦ МП тем временем обратились в ОБСЕ, ООН и ЕС с призывом обратить внимание на ситуацию в Украине.

"Страна" разбиралась в том, что происходит.

Случай в Кривом Роге

Вечером 15 февраля неизвестные бросили зажигательную смесь в дверь Свято-Вознесенского храма УПЦ МП в Кривом Роге. Огонь повредил дверь и надвратную икону Вознесения Господня. Кроме того, неизвестные вандалы расписали стены нацистскими символами - надписями "14/88", которые являются кодовыми подписями у белых националистов.

Полиция начала досудебное расследование по факту попытки поджога.

Фото: Facebook/Національна поліція

Поджоги в Запорожье

В Запорожье задержали троих человек, которые пытались поджечь храм Иоанна Богослова, принадлежащий УПЦ МП. В последний раз инцидент произошел 16 февраля.

Двое мужчин и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Один из вандалов попытался поджечь храм с помощью воспламеняющегося вещества и самодельного факела, но у него ничего не вышло.

Правоохранители задержали поджигателей при попытке сбежать с места. Устанавливаются причастность задержанных к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые произошли с начала февраля.

Первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля. После этого надзор полиции за храмами города был усилен. Однако, уже 11 февраля неизвестные вновь пытались поджечь один из храмов и нарисовали на его стене свастику.

Инцидент в Николаевской области

В поселке Зеленый Яр Николаевской области в ночь с 9 на 10 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в храм св.мученика Ильи. Но огонь в храме погас, лишь немного повредив убранство. Пострадавших в результате поджога нет.

"Выяснилось, что в храме выбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью. Пожар чудом не охватила весь храм, огонь погас. В церкви были выбиты и повреждены стекла, сгорела занавеска и повреждены две ковровые дорожки на полу, стены покрылись копотью, иконы и полотенца на иконах почернели от гари", - говорится в сообщении УПЦ (МП).

В сообщении отмечается, что перед тем, как поджечь храм, злоумышленники отключили электропитание, из-за чего сигнализация и видеокамера не сработали, а также пытались вырвать деревянный крест, стоящий у входа в церковь. На место происшествия приезжали пожарные и полиция.

Захваты на Волыни

16 февраля 2019 группа людей, которые назвали себя сторонниками ПЦУ, срезали замки с дверей Свято-Георгиевского храма УПЦ в селе Пески. Как сообщает УПЦ МП, очевидцы сообщили, что замки бензопилой срезал командир местной части МЧС, который 5 февраля срезал замки в Свято-Троицком соборе города Берестечко. На месте происшествия находился местный служитель УПЦ КП.

Также на сайте УПЦ МП сообщили, что на праздник Сретения, 15 февраля. сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали болгаркой замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района.

В епархии есть информация, что рейдеров интересует храм УПЦ в селе Клепачах, который пока остается не захваченных, - пишут на сайте УПЦ МП.

Стычка в Тернопольской области

3 февраля сторонники ПЦУ устроили потасовку с прихожанами УПЦ МП у Свято-Преображенского храма села Гнездичне при попытке забрать ключи от храма. Пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан.

"Мы предупреждали администрацию, полицию, что планируется конфликтная ситуация. Мы написали заявление, что нельзя вмешиваться в религиозные дела. Они собрали всех своих депутатов в пятницу, но ничего не решили. Может, побоялись, не знаю. Вот и произошла драка", - рассказал отец Стефан.

Представители религиозной общины УПЦ стали на лестнице церкви. На место происшествия прибыл председатель райсовета. Он поддерживал ПЦУ и выступил перед собравшимися. "Эти люди были настолько агрессивно настроены, не поняв что он говорит, начали и его оскорблять. Ну он разволновался, бросил ключи и ушел", - отметил священник.

По его мнению, чиновник хотел эти ключи передать сторонникам ПЦУ, однако покинул территорию храма. Далее решила вмешаться полиция.

"Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-черными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого, мы вызвали скорую", - рассказал священник.

В СБУ обвинили ФСБ

18 февраля во время координационного совета руководителей правоохранительных органов по поводу проведения в Украине президентских выборов, глава СБУ Василий Грицак заявил, что нападения и поджоги организовали российские спецслужбы.

По его словам, после того, как Россия проиграла битву за томос, она разыгрывает религиозную карту в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию. "Наши в кавычках друзья "за поребриком" прибегают к совершению противоправных деяний в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата. На сегодня у нас нет оснований считать, что в этом замешаны представители этой церкви, скажу откровенно. Скорее, наоборот, у нас есть информация о том, что ставится задание запугивать совершением каких-то акций экстремистского характера в отношении культовых сооружений, запугивать представителей УПЦ МП, чтобы их реакция, так сказать, выглядела более естественной", – сказал Грицак.

Он добавил, что нападения на культовые сооружения Московского патриархата были организованы с территории неподконтрольного Донбасса по согласованию с ФСБ. И назвал заказчиков поджога храма в Запорожье 16 февраля. По его словам, это агенты "МГБ ДНР" - бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко и боевик "ДНР", уроженец Запорожья Андрей Кузьменко (позывной Сармат).

Грицак назвал еще одно имя - Егор Соболев. По информации правоохранителей, это бывший сотрудник СБУ, а сейчас один из руководителей "МГБ ДНР", который планировал провокации в 20 храмах УПЦ МП. Соболев согласовывал свои действия в Управления ФСБ России по Ростовской области, - сказал Василий Грицак.

Он уточнил, что план предусматривал рассылку по фейковым аккаунтам сообщений якобы от имени патриотических сил с угрозами физической расправы в адрес УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин в Украине. Также планировалось нанесение телесных повреждений представителям духовенства, к этим действиям планировалось привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.

УПЦ МП просит помощи в ООН и ОБСЕ

В этот же день в УПЦ уже попросили представителей ООН, ОБСЕ и ЕС приехать в Украину и посмотреть, как притесняют церковь и верующих. Об этом говорится на сайте церкви.

При этом там не верят в версию СБУ и считают, что поджоги - это часть кампании власти по давлению на церковь.

"Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение", - говорится в обращении главы представительства УПЦ при европейских международных организациях, епископа Виктора Барышевского (Коцабы).

В УПЦ (МП) заявляют о захвате ее храмов, избиении верующих, а также принуждении священнослужителей переходить в автокефальную Поместную церковь Украины.

"Миллионы верующих нашей Украинской православной церкви выступают с призывом к официальным лицам европейских и международных институций поднять свой весомый голос и вмешаться в события, происходящие в настоящее время в Украине, в соответствии с вашими полномочиями и мандатами, которые предусматривают право высказываться, действовать и защищать справедливость с помощью современных инструментов дипломатии, права и правосудия", - сказал епископ в обращении.

Кроме того, в УПЦ (МП) заявляют, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Поскольку их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а с Русской церковью есть только духовная связь.